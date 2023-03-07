انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية في دبي

انطلقت اليوم فعاليات أعمال القمة الشرطية العالمية في نسختها الثانية، وتستضيفها القيادة العامة لشرطة دبي لمدة ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" .
وتعد القمة الشرطية العالمية الحدث الأول في العالم الذي يجمع نخبة من قادة الشرطة والأمن ووكالات إنفاذ القانون العالمية وخبرائها في مكان واحد، للتعاون وتبادل المعلومات وأحدث المستجدات في المجالات ذات الصلة، ومناقشة أبرز التحديات العالمية في مجال مكافحة الجريمة، وسبل تعزيز الأمان.