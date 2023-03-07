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ولي العهد السعودي يستعرض ملف الرياض لاستضافة "إكسبو 2030"

ولي العهد السعودي يستعرض ملف الرياض لاستضافة "إكسبو 2030"
7 مارس 2023 09:53

استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مع رئيس المكتب الدولي للمعارض باتريك سبيكت، الذي يزور المملكة حالياً، ملف استضافة المملكة معرض الرياض إكسبو2030.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء، أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز استقبل في الرياض رئيس المكتب الدولي للمعارض السيد باتريك سبيكت والوفد المرافق له".

واستعرض ولي العهد السعودي وسبيكت خلال اللقاء ملف استضافة المملكة لمعرض الرياض إكسبو2030" في حضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبدالمحسن الرشيد وسفير المملكة لدى فرنسا فهد الرويلي من الجانب السعودي، فيما حضر اللقاء من الجانب الدولي الأمين العام للمكتب ديمتري كيركنتزس وعدد من كبار المسؤولين في المكتب الدولي للمعارض.

ووصل أعضاء بعثة المكتب الدولي للمعارض، الأحد الماضي، إلى العاصمة السعودية في زيارة تستمر خمسة أيام، وذلك لبدء عملية مناقشة وتقييم ملف ترشّح المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض.

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المصدر: وكالات
محمد بن سلمان
الرياض
إكسبو
ولي العهد السعودي
المملكة العربية السعودية
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