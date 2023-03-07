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العراق: قتلى ومصابون في هجوم شمال بغداد

عنصر أمن في العراق(أرشيفية)
7 مارس 2023 09:25

أفادت مصادر أمنية عراقية وشهود عيان اليوم الثلاثاء، بأن 8 مدنيين قتلوا الليلة الماضية وأصيب 3 آخرين في هجوم شنه مسلحون على إحدى قرى قضاء المقدادية شمال شرقي محافظة ديالى 57/ كيلومتراً شمال شرق بغداد.

 وأوضحت المصادر أن مسلحين مجهولين شنوا، الليلة الماضية، هجوما رافقه انفجار عبوة ناسفة استهدف منازل في قضاء المقدادية شمال شرقي محافظة ديالى باستخدام الأسلحة الرشاشة مما تسبب بمقتل 8مدنيين وإصابة 3 آخرين بجروح.

وذكرت المصادر أن القوات الأمنية هرعت إلى مكان الحادث ونشرت قواتها لملاحقة الجماعات المسلحة. وتشهد مناطق بمحافظة ديالى منذ أيام أوضاعا أمنية غير مستقرة أوقعت عدداً من الضحايا.

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المصدر: وكالات
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