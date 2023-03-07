الأربعاء 8 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

العثور على 300 مهاجر داخل شاحنة في المكسيك

أرشيفية
7 مارس 2023 09:32

قالت السلطات المكسيكية، يوم الاثنين، إنها عثرت على 343 مهاجرا، بينهم أكثر من 100 قاصر غير مصحوبين بذويهم، في شاحنة مهجورة بولاية فيراكروز المطلة على خليج المكسيك جنوب شرقي البلاد.

وذكرت سلطات الهجرة في البلاد إنه تم العثور على الشاحنة ليل الأحد متروكة بالقرب من مدينة أكيوكان على الطريق الذي يربط بين مدينتي لا تيناخا وكوسامالوابان. وقالت السلطات في بيان إن من بين المهاجرين 103 قاصرين غير مصحوبين بذويهم، معظمهم من جواتيمالا.

وكان في الشاحنة أيضا 212 بالغا من دول من بينها هندوراس والسلفادور والإكوادور.

وتم تعديل المقطورة للسماح بالتهوية. ووفقا للسلطات، فإن الأفراد الذين تم إنقاذهم كانوا يرتدون أساور ملونة، والتي من المفترض أن تجعل المهربين يتعرفون عليهم.

وفي العام الماضي، تم العثور على أكثر من 50 شخصا ميتين في شاحنة متوقفة في ضواحي مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأميركية، يعتقد أنهم مهاجرون.

وقد تركوا محبوسين في الشاحنة في حرارة شديدة دون تكييف هواء. وسجلت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية بين أكتوبر 2021 وأكتوبر 2022 أكثر من مليوني محاولة من مهاجرين لدخول الولايات المتحدة.

ويغادر معظمهم منازلهم بسبب الفقر والأزمات السياسية والجريمة. ويغامر كثير من الأشخاص من دول أمريكا الوسطى والجنوبية التي مزقتها الأزمات، مثل هايتي وكوبا وفنزويلا، في رحلة طويلة وخطيرة إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك.

ولا يصل العديد من المهاجرين حتى إلى حدود الولايات المتحدة، لكن يجري إيقافهم وإعادتهم من قبل الجنود المكسيكيون. 

أخبار ذات صلة
ساحل العاج ومالي: إعادة 300 مهاجر من تونس
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب المكسيك
المصدر: وكالات
المهاجرون
الإكوادور
المكسيك
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«كورنيش أبوظبي» يحتضن الجولة الأولى لزوارق «الفئة الثالثة»
الرياضي
«كورنيش أبوظبي» يحتضن الجولة الأولى لزوارق «الفئة الثالثة»
اليوم 15:30
الإمارات تدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة لمخيم جنين
الإمارات
الإمارات تدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة لمخيم جنين
اليوم 15:25
من موقع الحادث
عربي ودولي
أوكرانيا تنفي تورطها في الهجوم على خط «نورد ستريم»
اليوم 15:11
حاكم عجمان
الإمارات
حاكم عجمان يُعزي سلطان عُمان في وفاة بدر بن سعود البوسعيدي
اليوم 15:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©