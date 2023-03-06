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الإمارات تشارك في اجتماع مجلس «الجامعة» على مستوى المندوبين

الإمارات تشارك في اجتماع مجلس «الجامعة» على مستوى المندوبين
7 مارس 2023 01:39

أحمد شعبان (القاهرة)

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شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الدورة الـ 159 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بمقر الجامعة بالقاهرة، أمس.
وترأست مريم الكعبي سفيرة الدولة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية وفد الدولة المشارك في الاجتماع.
وجرى، خلال الاجتماع، الإعداد والتحضير للدورة الـ 159 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب المقرر انعقاده غداً الأربعاء، من حيث إعداد مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بها ورفعها لوزراء الخارجية لمناقشتها واعتمادها‪.‬

الإمارات
جامعة الدول العربية
القاهرة
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