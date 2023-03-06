السوداني: سياسة العراق متوازنة بالعلاقات الدولية

بغداد (الاتحاد)

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن سياسة العراق متوازنة في العلاقات الدولية.

وأفاد بيان لمكتب السوداني، أمس، أن الأخير «استقبل وفد البرلمان الأوروبي، إذ جرى عرض مجمل العلاقات العراقية الأوروبية، وسبل تنميتها في مختلف أبواب التعاون المشترك، والتباحث في آليات تعزيز قدرات العراق في مواجهة التحديات الاقتصادية، وآثار التغيّر المناخي».

وأوضح رئيس مجلس الوزراء «منهج العراق باتباع سياسة متوازنة في العلاقات الدولية»، مثمناً مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه العراق في مراحل مختلفة.

كما أكد «أهمية الجهود الدولية الداعمة للعراق في تنفيذ برنامجه الحكومي، وتقديم المساعدة في مجال استرداد الأموال المنهوبة والمطلوبين للقضاء العراقي».