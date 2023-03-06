القضاء اللبناني: 15 مارس موعد استجواب حاكم المصرف المركزي

بيروت (الاتحاد)

حدد القضاء اللبناني 15 مارس الجاري موعداً لاستجواب حاكم البنك المركزي رياض سلامة بتهم «ارتكاب جرائم، بينها اختلاس وتبييض أموال وإثراء غير مشروع».

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أمس، أن «قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا حدد 15 مارس الحالي، موعداً لاستجواب رياض سلامة حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك».

وأشارت إلى «ادعاء النيابة العامة ضدهم بجرائم الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي».

وفي 23 فبراير الماضي، اتهم القضاء اللبناني رياض سلامة بارتكاب جرائم، بينها اختلاس أموال عامة وغسل أموال.

وتولى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا التحقيق في القضية أواخر الشهر الماضي، بعدما وجه قاضٍ آخر لسلامة اتهامات بالاختلاس والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، بينما ينفي سلامة تلك الاتهامات.