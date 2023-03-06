وزير المياه والبيئة اليمني لـ«الاتحاد»: سجل «حوثي» حافل بالإرهاب في البحر الأحمر

عبدالله أبو ضيف (عدن، القاهرة)

أكد توفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة في اليمن عن أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تستخدم الزوارق ومراكب الصيد في تهريب الأسلحة والذخائر وترتكب جرائم القرصنة وتستخدم عدة طرق للتعدي على ممتلكات الصيادين في البحر الأحمر.

وقال الوزير اليمني في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إن ميليشيات الحوثي الإرهابية تستخدم مراكب الصيد المصادرة من أصحابها من دون أي وجه حق شرعي لتهريب الأسلحة والذخائر وتقوم بإعادة تأهيلها في ميناء الحديدة لاستخدامها في عملياتها العسكرية.

وتملك ميليشيات الحوثي سجلاً حافلاً بالإرهاب في البحر الأحمر، إذ نفذت العشرات من العمليات الإرهابية ضد سفن نفطية وتجارية، ونشرت المئات من الألغام البحرية، كما حاولت مرات عدة تنفيذ هجمات إرهابية بزوارق مفخخة.

ومن الجرائم الحوثية بحق الملاحة الدولية اعتراض واختطاف عدة سفن تحمل أعلام دول مختلفة، حيث سجل تحالف دعم الشرعية عشرات الانتهاكات الحوثية بحق السفن التجارية.

وأشار الوزير الشرجبي إلى أن عمليات السطو واختطاف السفن وقوارب الصيد تهدد أمن الملاحة البحرية، وخصوصاً في البحر الأحمر الذي يُعد من أهم الممرات التجارية التي تنقل من خلاله إمدادات الطاقة إلى مختلف أنحاء العالم.

وتتزايد المخاطر والتهديدات التي تهدد أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، أحد أبرز البوابات البحرية في العالم، مع استمرار سيطرة الميليشيات الإرهابية على شريط طويل من الساحل الغربي لليمن.

وتتخذ ميليشيات الحوثي موانئ الحديدة منطلقاً لأعمال عدائية ضد سفن الشحن والناقلات المختلفة، وسبق أن نفذوا هجمات بواسطة زوارق بحرية مفخخة ضد ناقلات مختلفة.

وقال الوزير اليمني إن أعمال القرصنة والنهب طالت قوارب الصيادين وفرضت عليهم الميليشيات إتاوات عالية مقابل السماح لهم بالصيد، حيث لا يستطيعون توفيرها مما يدفعهم لبيع قواربهم التي في الغالب تشتريها الميليشيات لاستخدامها للأغراض غير المشروعة، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر جريمة ينبغي إجراء تحقيقات دولية وأممية بشأنها. وأعلن تحالف دعم الشرعية أن ميليشيات الحوثي

أطلقت 432 صاروخاً باليستياً من الحديدة، بالإضافة إلى إطلاق 100 زورق مفخخ لاستهداف الملاحة بالبحر الأحمر، وتم تسجيل 13 انتهاكاً على السفن التجارية من قبل الميليشيات انطلاقاً من الحديدة.

وكشف أن التحالف دمر عشرات الألغام التي زرعتها الميليشيات في البحر الأحمر.

ومع فشل استمرار الهدنة في اليمن، وتصعيد الحوثيين مؤخراً وتهديدهم باستهداف الملاحة الدولية، تأتي التساؤلات حول كيفية تأثير هذه التهديدات على حركة الملاحة الدولية، وهل سيتحرك المجتمع الدولي لمواجهة تلك التهديدات أم أنه سيترك الحوثيين يتحركون من دون رادع؟