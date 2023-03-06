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تونس ترفض اتهامها بـ«العنصرية» ضد المهاجرين غير الشرعيين

تونس ترفض اتهامها بـ«العنصرية» ضد المهاجرين غير الشرعيين
7 مارس 2023 01:39

تونس (الاتحاد)

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عبّرت تونس عن رفضها للاتهامات الموجهة إليها بـ«العنصرية» ضد المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، معلنةً عن قرارات لتسهيل إقامتهم في البلاد.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إنها «تعبر عن استغرابها من هذه الحملة المعروفة مصادرها والمتعلقة بالعنصرية المزعومة في تونس».
وأضاف البيان: «الرئاسة ترفض هذا الاتهام للدولة التونسية وهي من مؤسسي منظمة الوحدة الأفريقية التي تحولت في ما بعد إلى الاتحاد الأفريقي والتي ساندت كل حركات التحرير الوطني في العالم وليس أقلها حركات التحرير الوطني في أفريقيا».
وأردف أن «تونس دولة أفريقية بامتياز وهذا لنا شرف، والأفارقة إخوتنا وكانت تونس قد دعت في السنوات القليلة الماضية إلى أن تكون أفريقيا للأفارقة وتصدت بكل ما أتيح لها من وسائل إلى جريمة الاتجار بالبشر التي يعاني منها الإخوة الأفارقة إلى حد الآن».
واستطرد: «الدولة التونسية لم ولن تقبل أن يكون الأفارقة ضحايا هذه الظاهرة المشينة لا في تونس ولا خارجها».

تونس
الهجرة غير الشرعية
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