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3 قتلى و5 جرحى بهجوم إرهابي لـ«القاعدة» في أبين

أرشيفية
7 مارس 2023 01:39

عدن (الاتحاد)

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قتل وأصيب 8 جنود من القوات اليمنية المشتركة بتفجير إرهابي شنه تنظيم «القاعدة» في محافظة أبين جنوبي اليمن.
وقالت مصادر إعلامية وعسكرية، إن 3 جنود على الأقل قتلوا وأصيب 5 آخرون بينهم 4 حالات حرجة في الهجوم الإرهابي الذي استهدف دوريات عسكرية للقوات المشتركة في مديرية «مودية» شرقي أبين.
وفي وقت سابق أمس، قال مصدر أمني، إن تنظيم «القاعدة» الإرهابي فجر عبوة ناسفة عن بعد بدورية عسكرية للقوات اليمنية المشتركة في بلدة «وادي عومران» بمديرية «مودية» شرقي أبين، ما أدى إلى سقوط قتيل و4 جرحى.
وشهد شهر فبراير الماضي 3 عمليات إرهابية لتنظيم «القاعدة» في مديرية «مودية»، ما أدى إلى مقتل وإصابة 14 جندياً بينهم ضابطان.
وخلال يناير الماضي، تعرضت القوات المشتركة إلى 4 هجمات إرهابية شنها تنظيم «القاعدة» غالبيتها في «وادي عومران»، ما أسفر عن مقتل وإصابة 24 جندياً.
يأتي ذلك فيما تواصل القوات اليمنية المشتركة مهام عملية «سهام الشرق» في أنحاء محافظة أبين لملاحقة العناصر الإرهابية وتطهير المحافظة من قوى الإرهاب.
وتقود القوات المشتركة منذ أغسطس 2022 عملية «سهام الشرق»، وذلك رغم توعد تنظيم «القاعدة» بشن حرب عبوات وكمائن في أبين.

اليمن
أبين
الإرهاب
القاعدة
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