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كييف: أوفينا بجميع التوصيات لبدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي

كييف: أوفينا بجميع التوصيات لبدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي
7 مارس 2023 01:39

كييف (وكالات) 

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أوكرانيا تعين رئيساً جديداً للمكتب الوطني لمكافحة الفساد

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال، أمس، تعيين مدير جديد للمكتب الوطني لمكافحة الفساد، مؤكداً أن كييف نفذت بذلك الإصلاحات الـ7 التي طالب بها الاتحاد الأوروبي بهدف بدء التفاوض على العضوية.
قال شميغال في بيان: «أوفت أوكرانيا الآن بجميع توصيات الاتحاد الأوروبي السبع، وهذا يوضح عزمنا على المضي قدماً في مفاوضات الانضمام في وقت مبكر مثل هذا العام».
والمدير الجديد للمكتب الوطني لمكافحة الفساد، سيمين كريفونوس «40 عاماً»، هو محامٍ كان حتى تاريخ تعيينه يرأس وكالة حكومية تُعنى بالهندسة المعمارية وتخطيط المدن. ومنحت بروكسل كييف وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في يونيو 2022، بعد 4 أشهر من بدء الأزمة الأوكرانية.
واشترط الاتحاد الأوروبي للحفاظ على هذا الوضع تجاوز7 مراحل، بينها تعزيز سيادة القانون، ومواصلة الإصلاحات القضائية، ومكافحة الفساد، وتطبيق «قانون مكافحة الأوليغارشية».
وتعتبر الخطوة التالية الأطول والأصعب نحو الانضمام إلى الاتحاد، وهي الشروع في مفاوضات الانضمام، وهو قرار يجب أن تتخذه الدول الأعضاء بالإجماع بعد اقتراح من المفوضية.

كييف
أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي
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