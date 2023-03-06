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أوكرانيا تدعو لتحقيق دولي بعد نشر فيديو «إعدام أسير»

جندي أوكراني يستريح في مخبأ في منطقة دونيتسك
6 مارس 2023 23:46

دعا وزير الخارجية الأوكراني، اليوم الاثنين، المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء تحقيق بعد انتشار مقطع فيديو يظهر حسب قوله إعدام أسير حرب أوكراني.

وقال دميترو كوليبا عبر تويتر "مقطع فيديو مروع لإعدام أسير حرب أوكراني أعزل".

وأضاف "من الضروري أن يبدأ (المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية) كريم خان تحقيقا فوريا في جريمة الحرب الشنيعة هذه"، وتابع "يجب تقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة".

ويشير دميترو كوليبا بذلك إلى مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي الاثنين يظهر جنديا يقف في خندق وهو يدخن سيجارة قبل أن يطلق عليه الرصاص بسلاح آلي بعد قوله "المجد لأوكرانيا".

 

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