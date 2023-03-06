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تايوان تبدي قلقها من زيادة موازنة الدفاع الصينية

مضيق تايوان
6 مارس 2023 22:49

قال وزير الدفاع التايواني تشيو كو-تشنغ الإثنين إن زيادة الصين موازنة الدفاع عام 2023 تعني أن بكين "تستعد لاستخدام القوة إذا لزم الأمر" لاستعادة الجزيرة.

وأعلنت الصين الأحد زيادة مقدارها 7,2 % في موازنة الدفاع لعام 2023، وهي أكبر زيادة منذ العام 2019. وسيصل الإنفاق العسكري إلى 1,553.7 مليار يوان (225 مليار دولار).

وعلّق الوزير التايواني أمام النواب "يبدو أن الطرف الآخر يستعد لاستخدام القوة إذا لزم الأمر في المستقبل".

وأضاف أن زيارات المسؤولين الأجانب رفيعي المستوى لتايوان والتدريبات العسكرية المشتركة مع الدول الحليفة يمكن أن تكون حافزا لتغزو قوات بكين الجزيرة.

 

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المصدر: وكالات
تايوان
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