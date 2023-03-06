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موسكو توقف تبادلاً لإطلاق النار في «قره باغ»

آثار المعارك في إقليم ناغورني قره باغ
6 مارس 2023 22:42

أعلن الجيش الروسي الاثنين ان قواته لحفظ السلام في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان، أوقفت تبادلا لإطلاق النار بين المتحاربين سجّل الأحد وخلف خمسة قتلى.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن جنودا أذربيجانيين أطلقوا النار صباح الأحد على "سيارة (كانت تقل) عناصر من قوات الأمن في ناغورني قره باغ" في بلدة جنوب العاصمة ستيباناكيرت.

قُتل ثلاثة من ركاب السيارة وأصيب آخر خلال تبادل إطلاق النار الذي أسفر أيضًا عن مقتل شخصين وإصابة آخر في الجانب الأذربيجاني بحسب موسكو.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع قولها "بفضل جهود قوات حفظ السلام الروسية توقف الاشتباك".

 

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