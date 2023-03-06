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أوكرانيا تعين رئيساً جديداً للمكتب الوطني لمكافحة الفساد
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6 مارس 2023 21:10
ذكر رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال أنه تم تعيين رئيس جديد للمكتب الوطني لمكافحة الفساد اليوم الاثنين ، ليشغل المنصب الذي كان شاغرا لمدة نحو 11 شهرا.
وأعلن شميهال عبر قناته الإخبارية على تطبيق تيليجرام، أنه جرى تعيين سيمين كريفونوس خلال اجتماع خاص لمجلس الوزراء بعد تغلبه على مرشحين آخرين اثنين في "عملية تصويت شفافة".
يذكر أن الاتحاد الأوروبي يواصل الضغط على أوكرانيا منذ فترة لكي تتصدى للفساد، حيث كان يعتبر ذلك خطوة مهمة من أجل حصول البلاد على عضوية التكتل.
وذكرت تقارير وسائل الاعلام أن كريفونوس، وهو محام من مدينة ماريوبول الساحلية بجنوب البلاد، يتمتع بصلات وثيقة مع المكتب الرئاسي للرئيس فولوديمير زيلينسكي.
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المصدر: وكالات
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