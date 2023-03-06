15 قتيلاً وعشرات المفقودين في انزلاق تربة بإندونيسيا
من موقع الانهيارات
6 مارس 2023 20:33
قتل 15 شخصا على الأقل وفقد 50 آخرون الاثنين بعد هطول أمطار غزيرة وانزلاق تربة في إحدى جزر الأرخبيل الإندونيسي النائية، على ما ذكر مسؤولون في إدارة الكوارث.
وقال رئيس وكالة البحث والإنقاذ في منطقة ناتونا حيث وقعت الكارثة عبد الرحمن متحدثا لوكالة فرانس برس "أُبلغنا بفقدان خمسين شخصا وانتشال 15 جثة"، بعدما أفادت حصيلة سابقة عن سقوط 11 قتيلا.
وكان المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث عبد المهاري أوضح لقناة تلفزيونية محلية أن الكارثة وقعت في جزر رياو وأظهرت صور نشرتها الهيئة ان الوحول من انزلاق التربة غطت بالكامل منازل قريبة من هضبة في جزيرة سيراسان الواقعة بين بورنيو وماليزيا.
وقال المتحدث باسم وكالة ادارة الكوارث في جزر رياو ان شبكة الاتصالات في المنطقة المتضررة قطعت ما يجعل من الصعب الحصول على أحدث المعلومات.
وأوضح ان "الطقس لا يمكن توقعه، الرياح قوية والأمواج عالية حاليا".
وقال عبد المهاري ان الوصول الى هذه الجزيرة النائية سيكون صعبا بالنسبة لرجال الانقاذ.