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انهيار أرضي في إندونيسيا ومقتل 11

أرشيفية
6 مارس 2023 19:28

قالت إدارة الكوارث في إندونيسيا، إن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في منطقة ناتونا، اليوم الاثنين، بعد أن دفن انهيار أرضي منازل وسط هطول شديد للأمطار.

وقال مسؤول من إدارة الكوارث لقناة كومباس تي.في الإخبارية، إن 11 شخصاً لقوا حتفهم، وهناك 50 في عداد المفقودين.

وذكر مسؤول آخر في إدارة الكوارث في إقليم جزر رياو، أن عدد القتلى قد يتزايد، وأن الاتصالات في المنطقة انقطعت.

وأضاف المسؤول «الطقس يتغير. الرياح مازالت شديدة وموجات المد مرتفعة».

وذكر إدارة الكوارث أنه تم إجلاء الناجين من منطقة سيراسان، بينما تم إرسال فريق بحث وإنقاذ إلى المنطقة.

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المصدر: وكالات
انهيارات أرضية
إندونيسيا
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