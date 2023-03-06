الثلاثاء 7 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الجيش الأوكراني يعتزم «تعزيز» مواقعه في باخموت

من آثار التدمير في أوكرانيا
6 مارس 2023 19:23

يعتزم الجيش الأوكراني «تعزيز» مواقعه في باخموت، جبهة القتال مع القوات الروسية في شرق البلاد، بحسب ما أكدت الرئاسة الأوكرانية الاثنين، بعد تكهنات بشأن احتمال انسحاب قوات كييف من هذه المدينة.

وقالت الرئاسة في بيان، إن قادة القوات المسلحة الأوكرانية «أيّدوا مواصلة العملية الدفاعية وتعزيز مواقعنا في باخموت»، خلال اجتماع الاثنين مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وتحاول روسيا منذ صيف 2022 الاستيلاء على مدينة باخموت في شرق أوكرانيا، التي كانت تضم حوالي 70 ألف نسمة قبل الهجوم الروسي منذ عام.

وتكبدت قوات موسكو وكييف خسائر فادحة هناك.

وحققت القوات الروسية في الأيام الأخيرة تقدماً في محيط المدينة، مهددةً بمحاصرتها، في حين يواصل الأوكرانيون الدفاع عنها بضراوة.

أخبار ذات صلة
كييف: أوفينا بجميع التوصيات لبدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي
أوكرانيا تدعو لتحقيق دولي بعد نشر فيديو «إعدام أسير»
المصدر: وكالات
الجيش الأوكراني
روسيا
أوكرانيا
آخر الأخبار
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
الإمارات
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
3 مارس 2023
جانب من المعرض (تصوير: وليد أبو حمزة)
الإمارات
افتتاح معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية
اليوم 01:42
حملات تفتيشية على الأسطح والأطباق اللاقطة في أبوظبي
الإمارات
حملات تفتيشية على الأسطح والأطباق اللاقطة في أبوظبي
اليوم 01:42
سلطان النيادي
الإمارات
هزاع المنصوري: سلطان النيادي يخضع لفترة راحة للتأقلم على بيئة انعدام الجاذبية
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©