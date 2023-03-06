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رئيس وزراء اليونان يكلّف المحكمة العليا التحقيق في حادث القطار

من موقع الحادث
6 مارس 2023 19:21

طلب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الاثنين من المحكمة العليا إعطاء «الأولوية القصوى» للتحقيقات المرتبطة بحادث القطار في اليونان، وفق ما أعلن مكتبه الاثنين.

وجاء في رسالة وجّهها ميتسوتاكيس إلى المدّعي العام في المحكمة العليا، «الشعب اليوناني يريد توضيحاً فورياً وشاملاً للحوادث الجنائية المرتبطة بهذا الحادث المأساوي»، الذي وقع في 28 فبراير وتسبب بمقتل 57 شخصاً على الأقلّ وأثار احتجاجات في البلاد.

وحدّدت الرسالة أنّ تحقيق المحكمة في المأساة منفصل عن التحقيق الذي بدأه الخبراء المعيّنون من الحكومة.

وطلب ميتسوتاكيس، الذي من المتوقع أن يسعى إلى إعادة انتخابه في أبريل، الصفح في خطاب رسمي من أسر الضحايا الذين قُتلوا في أسوأ كارثة تشهدها السكك الحديد في اليونان، في الوقت الذي احتشد فيه آلاف المحتجّين الغاضبين في أثينا واشتبكوا مع الشرطة.

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رئيس الوزراء يطلب الصفح من أسر ضحايا كارثة القطار في اليونان
المصدر: وكالات
القطارات
اليونان
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