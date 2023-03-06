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زلزال تركيا يخلف بعد شهر 45 ألف قتيل

دمار في أعقاب الزلزال في أنطاكيا
6 مارس 2023 19:19

ترك الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 فبراير، وهو «أسوأ كارثة طبيعية» في أوروبا منذ قرن، بحسب منظمة الصحة العالمية، البلاد في حالة صدمة.

بعد شهر من الكارثة، يواجه ملايين الأتراك عواقبها الوخيمة، مع مصرع أقارب ومدن مدمرة واختبار حياة جديدة في الخيام أو الحاويات.

وأسفر الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجة - تلاه آخر بعد بضع ساعات بقوة 7,6 - عن مصرع حوالى 46 ألف شخص (تم العثور على جثثهم) وإصابة 105 آلاف، بحسب حصيلة غير نهائية دون شك.

كما أدى إلى تدمير أو إلحاق الضرر بـ214 ألف مبنى - بلغت أحياناً أكثر من اثني عشر طابقاً - في 11 محافظة من أصل 81 في البلاد. كما لقي قرابة 6 آلاف شخص حتفهم في سوريا.

تعرضت مدن تركية في محافظتي كهرمان مرعش، القريبة من مركز الزلزال، وهاتاي، الحدودية مع سوريا، للدمار، مما اضطر السلطات إلى دفن آلاف الأشخاص على عجل في مقابر مرتجلة في الحقول والغابات.

تضرّر حوالى 14 مليون شخص، أي سدس سكان البلاد، جراء الكارثة.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن 3.3 مليون شخص أجبروا حتى الآن على مغادرة منطقة الزلزال.

ويقيم حالياً أكثر من مليوني شخص في خيم وحاويات.

تم تسجيل أكثر من 13 ألف هزة ارتدادية في شهر واحد ولا تزال هذه الأرض التي تستمر في الاهتزاز السبت تثير الذعر في البلاد، وتقع في واحدة من أكثر المناطق الزلزالية نشاطاً في العالم.

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المصدر: وكالات
زلزال تركيا
زلزال
الزلزال المدمر
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