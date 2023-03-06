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مقتل 9 من أفراد الشرطة في هجوم انتحاري بباكستان

أفراد من الشرطة الباكستانية(أرشيفية)
6 مارس 2023 10:54

قال متحدث باسم الشرطة الباكستانية إن تفجيرا انتحاريا أسفر عن مقتل تسعة من أفراد الشرطة بجنوب غرب البلاد اليوم الاثنين.
وأضاف المتحدث محمود خان نوتيزاي لرويترز أن 15 فردا آخرين من الشرطة أصيبوا في الهجوم.

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المصدر: وكالات
باكستان
هجوم انتحاري
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