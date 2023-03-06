حكومة سوناك تعتزم تشديد إجراءات الهجرة غير الشرعية
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك
6 مارس 2023 07:46
تعتزم حكومة المحافظين البريطانية برئاسة ريشي سوناك تقديم مشروع قانون جديد ضد الهجرة غير الشرعية الثلاثاء يستهدف خصوصا منع الأشخاص الذين يصلون عبر المانش على قوارب صغيرة من طلب اللجوء في المملكة المتحدة حسبما ذكرت صحف عدة.
ويشتمل هذا النص الذي كان موضع ترقب منذ أسابيع، على تدابير لتسهيل احتجاز طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية وترحيلهم "في أقرب وقت ممكن" حسبما ذكرت صحيفتا تايمز وديلي ميل في نسختيهما الصادرتين الاثنين.
وذكرت التايمز أن لندن تدرس أيضا تطوير طرق جديدة "قانونية وآمنة" لطالبي اللجوء، من دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل.
وقالت وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان لصحيفة ذا صن الأحد "إجراءاتنا ستكون بسيطة من حيث مبدئها وتطبيقها: الطريق الوحيد للمملكة المتحدة سيكون طريقا آمنا وقانونيا".
ويتوقع أن يصل سوناك إلى باريس الجمعة للمشاركة في قمة ثنائية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ويُعتبر "وقف قوارب" المهاجرين غير الشرعيين من الأولويات الخمس التي حددها رئيس الوزراء البريطاني من الآن وحتى الانتخابات العامة المقبلة.