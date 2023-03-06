الثلاثاء 7 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بايدن يعتزم الكشف عن مقترح الموازنة وخفض العجز

بايدن
6 مارس 2023 07:30

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيتوجه إلى فيلادلفيا يوم الخميس المقبلن حيث يعتزم الكشف عن أحدث مقترحاته بشأن الموازنة، وخطط حماية الرعاية الطبية.

ونقلت صحيفة فيلادلفيا انكوايرر عن البيت الأبيض قوله، في وقت متأخر أمس الأحد، إن بايدن سيزور قاعة إحدى النقابات العمالية، حيث يستفيد العمال العمال من خططه الاقتصادية، ويعتزم إلقاء خطاب يحدد مقترحاته "للاستثمار في أميركا، ومواصلة خفض التكاليف على الأسر، وحماية وتعزيز الأمن الاجتماعي والرعاية الطبية، وخفض العجز، بالإضافة إلى أشياء أخرى".

وقال البيت الأبيض للصحيفة إن اقتراح الموازنة سيخفض نسبة العجز الاتحادي بأكثر من 2 تريليون دولار على مدى 10 سنوات،كما سيطيل عمر خطة الرعاية الصحية للأميركيين ممن تجاوزوا 65 عاما، لمدة عقدين على الأقل، دون تقليل الفوائد.

 

أخبار ذات صلة
العاهل الأردني يؤكد ضرورة خفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية
واشنطن تعتزم تدريب طيارين أوكرانيين على طائرات هجومية
المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
جو بايدن
آخر الأخبار
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
الإمارات
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
3 مارس 2023
جانب من المعرض (تصوير: وليد أبو حمزة)
الإمارات
افتتاح معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية
اليوم 01:42
حملات تفتيشية على الأسطح والأطباق اللاقطة في أبوظبي
الإمارات
حملات تفتيشية على الأسطح والأطباق اللاقطة في أبوظبي
اليوم 01:42
سلطان النيادي
الإمارات
هزاع المنصوري: سلطان النيادي يخضع لفترة راحة للتأقلم على بيئة انعدام الجاذبية
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©