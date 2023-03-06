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طائرة تهبط اضطرارياً في هافانا بعد اصطدامها بطيور!

طائرة تهبط اضطرارياً في هافانا بسبب أنباء عن حريق في محرك
6 مارس 2023 07:24

 ذكرت تقارير إعلامية إن طائرة تابعة لشركة ساوث وست إيرلاينز كانت في طريقها إلى مدينة فورت لودرديل الأميركية قادمة من هافانا على العودة إلى مطار خوسيه مارتي الكوبي يوم الأحد بعد ورود أنباء عن اندلاع حريق في محرك إثر الاصطدام بطائر.
وذكرت قناة إن بي سي 6 نيوز في ولاية فلوريدا الأميركية أن متحدثًا باسم شركة ساوث وست إيرلاينز أكد وقوع الحادث.
وقال المتحدث لقناة الأخبار التلفزيونية إن "رحلة ساوث وست رقم 3923 المغادرة من هافانا بكوبا متوجهة إلى فورت لودرديل بولاية فلوريدا صباح الأحد اصطدمت بطيور بعد وقت قصير من إقلاعها".
وأظهرت لقطات لهواتف محمولة الدخان يملأ الطائرة بينما بدا أن الآباء المذعورين يشرحون لأطفالهم كيفية تركيب أقنعة الأكسجين.
وأنارت أضواء الطوارئ داخل الطائرة وأظهرت لقطات مصورة للركاب أثناء إجلائهم عبر منزلقات الطوارئ على المدرج في أكبر مطار في كوبا.
وذكر التقرير الإخباري أنه لم تقع إصابات خطيرة وأن جميع الركاب كانوا بسلام على الأرض في هافانا.

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المصدر: وكالات
طائرة
هافانا
هبوط اضطراري
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