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الجيش يدمّر تعزيزات حوثية شمال الضالع

الجيش يدمّر تعزيزات حوثية شمال الضالع
6 مارس 2023 02:13

عدن (الاتحاد)

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قصفت مدفعية الجيش اليمني، أمس، تعزيزات قتالية لميليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية «قعطبة» شمال محافظة الضالع.
وذكر مصدر ميداني أن القصف استهدف تحركات تعزيزات حوثية في منطقة «النبيجات» غرب قطاع «الفاخر»، فور وصولها لتعزيز العناصر الإرهابية. وأكد المصدر أن القصف أسفر عن تدمير التعزيزات القتالية وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.
وفي سياق متصل، وثق فريق أممي أكثر من 1400 حالة انتهاك جسيمة ضد الأطفال في اليمن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، معظمها في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية، وأسفرت عن أكثر من 400 طفل بين قتيل وجريح. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» في تقرير حديث لها عن الوضع الإنساني في اليمن، بأن «فريق عمل الأمم المتحدة القطري للرصد والإبلاغ وثق ما مجموعه 1449 حادثة انتهاكات جسيمة ضد الأطفال خلال الفترة بين يناير وسبتمبر 2022، وتم التحقق من 94% منها».
وأضاف البيان بأن معظم حالات الانتهاك الموثقة والمتحقق منها، كانت في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين، وبعدد 645 حالة، توزعت على محافظات: أمانة العاصمة 210 والحديدة 236 وصعدة 199.
وأوضح البيان بأن الانتهاكات المتحقق منها تشمل رفض وصول المساعدات الإنسانية 884، وحوادث استهداف الأطفال 427 أسفرت عن مقتل 127 طفلاً 16 فتاة، 111 فتى، وإصابة 300 آخرين 76 فتاة، 224 فتى.

اليمن
الضالع
الحوثيين
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