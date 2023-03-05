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حراك شبابي يهدد بالتصعيد في كردستان العراق

حراك شبابي يهدد بالتصعيد في كردستان العراق
6 مارس 2023 02:12

هدى جاسم (بغداد)

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وسط خلاف بدا واضحاً بين قطبي إقليم كردستان العراق، «الحزب الديمقراطي، والاتحاد الوطني» حول القانون الانتخابي، وتشكيل مفوضية جديدة، وتحديث قوائم الناخبين، وموعد إجراء الانتخابات، هدد حراك «الجيل الجديد» في الإقليم أمس، بالتصعيد في حال عدم تحديد موعد لإجراء انتخابات برلمان الإقليم.
وقال عضو حراك الجيل الجديد، ريبوار محمد، إنه في حال عدم تحديد موعد لانتخابات برلمان كردستان فستكون لنا خطوات تصعيدية.
وأضاف أن «الأحزاب الحاكمة في كردستان تريد الاستمرار في فرض نفوذها والتجاوز على الديمقراطية، وهذا الأمر لن نرضى به إطلاقاً».
وأشار إلى أنه «ستكون لنا خطوات تصعيدية من بينها الاحتجاج السلمي في حال عدم تحديد موعد للانتخابات على ألا يتجاوز العام الحالي».
وكان قادة حكومة إقليم كردستان قد أعلنوا عزمهم إجراء الانتخابات البرلمانية هذا العام، إلا أن الخلافات لا تزال تسيطر على الوضع السياسي في الإقليم، وعلى رأسها عدم اتفاق الأحزاب الرئيسة على قانون انتخابي جديد.
وكان برلمان الإقليم قد صوّت في أكتوبر الماضي على تمديد عمره التشريعي وتأجيل الانتخابات لعام واحد فقط. وهذا ماتوقعه السياسي الكردي محمود عثمان الذي قال في تصريح لـ «الاتحاد»، إن الخلافات قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات مرة أخرى، لكنه لم يستبعد إجراءها مع انتخابات مجالس المحافظات في عموم البلاد.

 

 

كردستان العراق
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