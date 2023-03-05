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اليمن يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف حازمة تجاه الميليشيات

اليمن يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف حازمة تجاه الميليشيات
6 مارس 2023 02:13

عدن (الاتحاد)

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دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن اللواء سلطان العرادة، المجتمع الدولي إلى الضغط على ميليشيات الحوثي الإرهابية لوقف تصعيدها الميداني وتهديدها لحركة التجارة العالمية والممرات المائية الدولية، واتخاذ مواقف حازمة تجاه إهدار الميليشيات فرص تحقيق السلام.
وجدد العرادة خلال لقائه أمس، سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد اوبنهايم، التأكيد على تمسك القيادة اليمنية بخيار السلام بالرغم من سلوك ميليشيات الحوثي الإرهابية الرافض للسلام، مشدداً على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولي موقف واضح وحازم من الميليشيات وإدانة اعتداءاتها المتكررة على المنشآت الاقتصادية.
وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، عمق العلاقات الثنائية بين اليمن والمملكة المتحدة، مشيداً بدعم الحكومة البريطانية لمجلس القيادة والحكومة في مختلف في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وتدخلاتها الإغاثية للمساهمة في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية.
من جهته، أكد سفير المملكة المتحدة ريتشارد أوبنهايم استمرار بلاده في دعم الحكومة اليمنية وإدانة الأعمال الإرهابية والعمل على دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن.

اليمن
مجلس القيادة الرئاسي اليمني
الحوثيين
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