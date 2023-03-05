الدفاع التركية: تحييد مسلحين من «الكردستاني» شمالي سوريا

أنقرة (الاتحاد)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، تحييد مسلحين اثنين من حزب العمال الكردستاني كانا يستعدان لشن هجوم على الخط الحدودي من شمالي سوريا.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول» مواصلة القوات المسلحة التركية التصدي لـ«الإرهابيين» بكل حزم أينما كانوا.

ولفتت إلى «تحييد إرهابيين اثنين من التنظيم كانا يستعدان لشن هجوم من شمالي سوريا باتجاه الخط الحدودي في قضاء أقجة قلعة بولاية شانلي أورفة».

ونفذت القوات التركية بالتعاون مع قوات من المعارضة السورية عمليات عدة شمالي سوريا، ضد تنظيمي «داعش» وحزب العمال الكردستاني، طهرت خلالها آلاف الكيلومترات من الأراضي وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين العودة آمنة إلى مناطقهم، وفق الوكالة.