الإثنين 6 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الدفاع التركية: تحييد مسلحين من «الكردستاني» شمالي سوريا

الدفاع التركية: تحييد مسلحين من «الكردستاني» شمالي سوريا
6 مارس 2023 02:13

أنقرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الأرض تواصل انتفاضتها في تركيا.. زلزال جديد يضرب منطقة سولهان
متطوعو «جسور الخير» يجهزون 9 آلاف طرد غذائي

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، تحييد مسلحين اثنين من حزب العمال الكردستاني كانا يستعدان لشن هجوم على الخط الحدودي من شمالي سوريا.
وأكدت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول» مواصلة القوات المسلحة التركية التصدي لـ«الإرهابيين» بكل حزم أينما كانوا.
ولفتت إلى «تحييد إرهابيين اثنين من التنظيم كانا يستعدان لشن هجوم من شمالي سوريا باتجاه الخط الحدودي في قضاء أقجة قلعة بولاية شانلي أورفة».
ونفذت القوات التركية بالتعاون مع قوات من المعارضة السورية عمليات عدة شمالي سوريا، ضد تنظيمي «داعش» وحزب العمال الكردستاني، طهرت خلالها آلاف الكيلومترات من الأراضي وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين العودة آمنة إلى مناطقهم، وفق الوكالة.

تركيا
سوريا
وزارة الدفاع التركية
حزب العمال الكردستاني
آخر الأخبار
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
الإمارات
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
3 مارس 2023
ثنائي أجنبي جديد في ربع نهائي دوري السلة
الرياضي
ثنائي أجنبي جديد في ربع نهائي دوري السلة
اليوم 15:00
حاكم الشارقة
الإمارات
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن نقل وتعيين رئيس للجنة جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي ومجالس أولياء الأمور
اليوم 14:01
منتخبنا يحصد برونزيتين في «سكاي دايف أبوظبي»
الرياضي
منتخبنا يحصد برونزيتين في «سكاي دايف أبوظبي»
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©