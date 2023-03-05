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لبنان .. رئيس إصلاحي وحكومة بصلاحيات للخروج من النفق

محتجون يرفعون علم لبنان خلال تظاهرة قرب مبنى البرلمان في بيروت (رويترز)
6 مارس 2023 02:13

عبد الله أبو ضيف (بيروت، القاهرة)

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تضخم اقتصادي غير مسبوق وانهيار سعر صرف العملة في لبنان، أرجعه متخصصون إلى حالة الانسداد السياسي التي تعانيها البلاد منذ أكثر من 6 أشهر، ما ضاعف الآثار الاقتصادية المتدهورة أصلاً جراء تفشي فيروس كورونا والأزمة الأوكرانية.
ويشهد لبنان منذ صيف عام 2019، انهياراً اقتصادياً خسرت خلاله الليرة أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار.
ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة، وتوقف المصارف عن تزويد المودعين أموالهم بالدولار.
ومنذ عام 2019، دعم البنك المركزي والحكومة استيراد سلع أساسية كالغذاء والمحروقات والأدوية وحليب الأطفال، للحفاظ على استقرار أسعارها إثر هبوط حادّ في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار، إلا أن تراجع احتياطيّ البنك المركزي من العملات الأجنبية دفعهما منذ عام 2021 إلى وقف الدعم تدريجياً عن تلك السلع، ما تسبب بارتفاع أسعارها بشكل كبير.
وقال عضو مجلس النواب اللبناني غسان يزبك: إن التضخم والانفلات في الأسعار مرتبط بشكل وثيق بحالة الانسداد السياسي، حيث تواجه معظم العائلات اللبنانية حالة شديدة من الفقر وينتشر الأمر بشكل أكبر بين اللاجئين.
وأضاف يزبك، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن «دول كبرى تأثرت بشكل كبير بالأزمة الأوكرانية وتداعياتها، فما حال لبنان الذي يعاني حكومة تصريف أعمال مفككة في الأساس، ولا تملك مشروعاً اقتصادياً أو مالياً، إلى جانب شغور منصب رئيس الجمهورية ما تسبب في ارتفاع جنوني بالأسعار وصرف الدولار أمام الليرة».
وأشار عضو مجلس النواب اللبناني إلى ضرورة استعادة الدولة هرمها الإداري واختيار رئيس للبلاد وحكومة بصلاحيات طبيعية لديها مشروع وطني يمكنها من معالجة الأزمات، وعودة القوة للعملة المحلية.
وفي السياق، قال الخبير السياسي اللبناني شارل جبور: إن الارتباط بين الواقع المادي والاقتصادي والسياسي وثيق، حيث توجد حالة انسداد كبيرة بسبب الشغور الرئاسي والانقسام الحادث منذ فترة، وعدم وجود جهات إدارية بصفة أساسية مثل الحكومة كاملة الصلاحيات وبالتالي تأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف جبور، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن «لبنان في انهيار منذ 3 سنوات تقريباً على المستوى الاقتصادي، وبالتالي من البدهي ارتفاع الأسعار بشكل جنوني وأن ينزلق البلد أكثر فأكثر إلى هذا الواقع المأساوي، والمخرج من كل هذا هو انتخابات رئاسية ووجود شخصية إصلاحية بعيداً عن الذين أوصلوا لبنان للانهيار، ولا يجب تجربتهم مرة أخرى».
وأشار إلى أن وجود رئيس إصلاحي سيساهم في تكليف رئيس حكومة إصلاحية تتمكن من وضع سياسة تعيد العلاقات مع الخارج، وتحديداً مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتضع سياسات داخلية قادرة على وضع الحلول وإقفال المعابر غير الشرعية.

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