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العاهل الأردني يؤكد ضرورة خفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية

العاهل الأردني يؤكد ضرورة خفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية
6 مارس 2023 02:13

عمّان (الاتحاد)

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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية ووقف أي إجراءات أحادية الجانب تزعزع الاستقرار وتقوض فرص تحقيق السلام.
ونوه العاهل الأردني، لدى لقائه وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أمس، إلى ضرورة تكثيف الجهود لخلق أفق سياسي يمهد الطريق إلى إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وجدد التأكيد على أهمية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتناول اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة خصوصاً في المجال الدفاعي، كما جرى بحث آخر التطورات في المنطقة والمساعي المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات فيها، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية.

المملكة الأردنية الهاشمية
الملك عبدالله الثاني
فلسطين
لويد أوستن
الولايات المتحدة
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