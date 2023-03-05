تونس تلاحق مهرّبي بشر

تونس (الاتحاد)

أعلن مصدر أمني في تونس، أمس، عن إيقاف عنصرين من مهربي البشر لتورطهما في عملية هجرة غير شرعية تسببت في وفاة 18 شخصاً في البحر. وأفاد المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي بإيقاف العنصرين خلال دورية أمنية ليل السبت الأحد. وتورط الاثنان في التدبير لعملية هجرة غير شرعية على متن قارب انطلق من سواحل مدينة «طبلبة» التابعة لولاية «المنستير» على الساحل الشرقي. وغرق 18 شخصاً في الحادثة التي حصلت في نوفمبر الماضي. واعتقلت السلطات في وقت سابق المنظم الرئيسي لعملية الهجرة. ووفق بيانات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، توفي نحو 600 شخص في عمليات هجرة غير شرعية على السواحل التونسية خلال العام الماضي.