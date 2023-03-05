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بوركينا فاسو تفرض حظراً جزئياً للتجول لمكافحة الإرهاب

بوركينا فاسو تفرض حظراً جزئياً للتجول لمكافحة الإرهاب
6 مارس 2023 02:13

واغادوغو (أرشيفية)

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فرضت بوركينا فاسو حظراً للتجول في أنحاء الشمال وفي مقاطعتين أخريين من أجل تسهيل مكافحة تنظيمي «القاعدة» و«داعش» اللذين يستهدفان هذه المناطق باستمرار.
وجاء في مذكرة لمحافظ منطقة الشمال كويلغا ألبير زونغو أنه «في إطار مكافحة الإرهاب، تم فرض حظر تجول من الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة فجراً في جميع أنحاء الإقليم من الجمعة 3 مارس إلى الجمعة 31 مارس».
وأضاف النص: «خلال هذه الفترة، تُحظر تماماً حركة الأشخاص والمركبات ذات العجلات الأربع والعجلتين والدراجات ذات الثلاث عجلات والدراجات الهوائية»، داعياً السكان إلى «الالتزام الصارم بهذا القرار والبقاء في المنزل في الأوقات والتواريخ المشار إليها».
ويهدف الإجراء، بحسب زونغو إلى تسهيل أنشطة القوات المسلحة في هذه المنطقة الحدودية مع مالي.
كما فرضت مقاطعتان أخريان حظراً للتجول، وفق مذكرات للسلطات المحلية في كولبيلوغو في وسط شرق البلاد على الحدود مع غانا وتوغو التي أعلنت حظراً للتجول على امتداد مارس، ومقاطعة بام في وسط شمال البلاد التي فرضت حظراً للتجول اعتباراً من 5 مارس حتى 20 من الشهر نفسه.
في منتصف فبراير، تم تمديد حظر التجول الساري منذ عام 2019 في المنطقة الشرقية من منتصف الليل حتى الرابعة فجراً، لمدة ثلاثة أشهر حتى 21 مايو.
تشهد بوركينا فاسو تصاعداً في عنف التنظيمات الإرهابية منذ بداية العام، مع مقتل العشرات من المدنيين والعسكريين كل أسبوع تقريباً.

بوركينا فاسو
مكافحة الإرهاب
داعش
القاعدة
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