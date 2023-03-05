واشنطن تعتزم تدريب طيارين أوكرانيين على طائرات هجومية

واشنطن (وكالات)

وافقت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، أمس، على «تدريب الأوكرانيين على استخدام طائرات إف-16» الهجومية، حسبما ذكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الجمهوري، مايكل ماكول.

وتشكل مسألة تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة مقاتلات «إف 16» الخطوة الأهم قبل تسلم هذا النوع من المقاتلات من الولايات المتحدة أو الدول الغربية الحليفة، كما يمثل ذلك عزم واشنطن على المضي قدماً في تسليح أوكرانيا بهذا النوع المتطور من المقاتلات، التي تستطيع تغيير الأوضاع الميدانية عبر التصدي للمقاتلات الروسية، واستهداف القوات الروسية في المناطق التي تسيطر عليها شرقي أوكرانيا.

وقال مايكل ماكول: «الجميع موافق على توفير طائرات إف-16 وغيرها من الأسلحة، لمواجهة المسيرات في شبه جزيرة القرم» التي ضمتها روسيا.

وفي هذه الأثناء، يخضع طياران أوكرانيان يتواجدان حالياً في الولايات المتحدة لتقييم من أجل تحديد المدة التي يمكن أن يستغرقها تدريبهما على قيادة طائرات هجومية، تشمل مقاتلة طراز «إف 16»، حسبما ذكر مسؤولان في الكونجرس، ومسؤول أميركي رفيع بارز كبير لشبكة «إن بي سي نيوز».

ونقلت الشبكة الأميركية عن مسؤولين، لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن مهارات الطيارين الأوكرانيين يجري تقييمها على أجهزة محاكاة في قاعدة عسكرية أميركية في توكسون بولاية أريزونا، وربما ينضم إليهما المزيد من زملائهما الطيارين قريباً.

وأضاف المسؤولون إن «السلطات الأميركية وافقت على إحضار ما يصل إلى 10 طيارين أوكرانيين آخرين إلى الولايات المتحدة، لإجراء مزيد من التقييمات في وقت مبكر من هذا الشهر». وهذه هي المرة الأولى التي يسافر فيها طيارون أوكرانيون إلى الولايات المتحدة لتقييم مهاراتهم من قبل مدربين عسكريين أميركيين، وقال المسؤولان إن هذا الجهد له هدفان؛ هما تحسين مهارات الطيارين وتقييم المدة التي يمكن أن يستغرقها برنامج التدريب المناسب.

يأتي ذلك فيما تواصل القوات الروسية جهودها لتطويق مدينة باخموت، التي تشكل رمزاً ومركزاً للمعارك في شرق أوكرانيا، كما أعلن الجيش الأوكراني، أمس، مؤكداً في الوقت نفسه أنه صد هجمات جديدة.

وأكدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقريرها اليومي، صد «أكثر من 130 هجوماً» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في عدد من قطاعات الجبهة، لا سيما في كوبيانسك وليمان وباخموت وأفديوفكا. وقالت إن الروس «يواصلون محاولات تطويق مدينة باخموت» من دون أن تضيف أي تفاصيل.

وأكد المتحدث باسم القيادة الشرقية في الجيش الأوكراني سيرغي تشيريفاتي لشبكة «سي إن إن»، أمس، أن القرى الواقعة شمال وغرب باخموت تعرضت للهجوم. وكان ذكر في وقت سابق أن الوضع في باخموت «صعب لكنه تحت السيطرة».

والمعركة حول مدينة باخموت الصناعية مستمرة منذ الصيف، وأصبحت المدينة رمزاً لأنها في قلب القتال بين الروس والأوكرانيين.

وأكد «معهد دراسات الحرب»، وهو مجموعة من الخبراء الأميركيين، أمس، أن القوات الروسية سيطرت على مواقع في باخموت تسمح لها بتجاوز بعض الدفاعات الأوكرانية.

وأضاف إن «الروس يحاولون محاصرة القوات الأوكرانية في باخموت، لكن القيادة الأوكرانية أعطت إشارة بأنها تفضل الانسحاب بدلاً من المجازفة بتطويقها».

وفي دونيتسك، نشر جيش الانفصاليين الموالين لروسيا الذي يساعد القوات الروسية، أمس، تسجيل فيديو يظهر فيه كما يفترض، مقاتلون في الضاحية الشمالية لباخموت، مؤكداً أنه سيطر على محطة قطارات ستوبكي الصغيرة بشمال المدينة.

من جهته، تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أمس، مركز قيادة متقدماً في منطقة «دونيتسك الجنوبية»، كما أعلنت الوزارة بدون تحديد الموقع بدقة أو تاريخ هذه الزيارة. وتشمل منطقة العمليات قطاع بلدة فوغليدار، حيث شن الجيش الروسي هجمات في الأسابيع الأخيرة.

ورأى مركز أبحاث الحرب الأميركي أن هذه الزيارة «هدفها الواضح هو تقدير حجم الخسائر حول فوغليدار وإمكانية استمرار الهجوم في هذا الاتجاه». وكشفت صور نشرها الجيش الروسي، أمس، أن شويغو حضر أيضاً اجتماعاً مع كبار الضباط الروس المسؤولين عن الهجوم في أوكرانيا، بما في ذلك رئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف.

جهود دولية مكثفة لتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

إسطنبول (رويترز)

أفاد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس، بأن أنقرة تعمل جاهدة لتمديد مبادرة تدعمها الأمم المتحدة، وتتيح لأوكرانيا تصدير الحبوب من موانئ على البحر الأسود. وسمحت مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا في يوليو الماضي، بتصدير الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية. وجرى تمديد الاتفاق في نوفمبر، وسينتهي أجل العمل به في 18 مارس، إذا لم يتم التوافق على تمديده. وأشارت روسيا إلى أنها غير راضية على جوانب في الاتفاق.

وقال جاويش أوغلو في خطاب أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في العاصمة القطرية الدوحة: «نعمل جاهدين لتحقيق تطبيق سلس وإقرار مزيد من التمديد لاتفاق حبوب البحر الأسود». وقالت روسيا إنها لن توافق على تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، إلا إذا تم أخذ مصالح منتجيها الزراعيين في الاعتبار. وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس، مجدداً هذا الموقف. ونقلت وكالة «تاس» للأنباء عن زاخاروفا القول: «إذا كان هذا الاتفاق عادلاً، فإننا نقوم دائماً بدورنا وسنفي به في جميع الاتفاقات»، وأضافت المتحدثة: إن روسيا ستناهض «التحريض والمؤامرات».

ولم تستهدف العقوبات الغربية الصادرات الزراعية الروسية بوضوح، لكن موسكو تقول إن القيود المفروضة على مدفوعاتها وخدماتها اللوجستية وقطاعات التأمين تشكل «عائقاً» لقدرتها على تصدير الحبوب والأسمدة.

وأضاف جاويش أوغلو أنه ناقش جهود تمديد الاتفاق مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش. وجرى تصدير ما يقرب من 23 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى عبر مبادرة حبوب البحر الأسود حتى الثالث من مارس، وفقاً لمركز التنسيق المشترك في تركيا الذي يشرف على تنفيذ الاتفاق.