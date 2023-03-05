البابا يدعو لوقف المتاجرين بالبشر

الفاتيكان (وكالات)

دعا البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية السلطات، أمس، لإيقاف المتاجرين بالبشر النشطين في منطقة البحر المتوسط، بينما كان يعبر عن حزنه لوقوع كارثة غرق قارب المهاجرين الأحد الماضي قبالة ساحل كالابريا الإيطالي وهو ما أدى لمقتل العشرات. وقال البابا في عظته الأسبوعية: «أعيد تجديد مناشدتي منع هذه المآسي من الوقوع مجدداً، وآمل أن يتم وقف المتاجرين بالبشر».

وقالت السلطات المحلية إنها انتشلت 70 جثة حتى الآن بعد الحادث. وأتى المهاجرون من دول منها أفغانستان وباكستان وإيران والصومال وسوريا.

وقال البابا: «عسى ألا تتحول رحلات الأمل مجدداً إلى رحلات الموت، وعسى ألا تُلطخ مياه البحر المتوسط النقية مجدداً بالدماء جراء هذه الحوادث المأساوية».