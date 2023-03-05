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زيلينسكي يصف معركة دونباس بـ«المؤلمة والصعبة»

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
5 مارس 2023 23:31

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد أنّ جيشه يخوض معركة "مؤلمة وصعبة" في مواجهة القوات الروسية في منطقة دونباس (شرق)، حيث تقع مدينة باخموت التي يشهد محيطها معارك ضارية.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي "أودّ أن أشيد بشكل خاص بشجاعة وقوة وصلابة الجنود الذين يقاتلون في دونباس"، مضيفاً أنها "واحدة من المعارك الأكثر صعوبة. مؤلمة وصعبة".

وتواصل القوات الروسية جهودها لتطويق مدينة باخموت التي تشكل رمزاً ومركز الحرب في شرق أوكرانيا، حسبما أعلن الجيش الأوكراني الأحد مؤكداً في الوقت نفسه أنه صدّ هجمات جديدة.

والمعركة حول مدينة باخموت الصناعية مستمرة منذ الصيف، وقد أصبحت المدينة رمزاً لأنها في قلب القتال بين الروس والأوكرانيين.

 

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
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