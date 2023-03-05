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5 قتلى في عملية إطلاق نار بـ«ناغورني قره باغ»

مواجهات بين أرمينيا وأذربيجان (أرشيفية)
5 مارس 2023 22:37

أدى تبادل لإطلاق النار إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل الأحد في ناغورني قره باغ، حسبما أفادت السلطات الأرمينية في هذه المنطقة من القوقاز المتنازع عليها بين الانفصاليين وأذربيجان.

وقالت السلطات الأرمينية في ناغورني قره باغ في بيان إنّ مجموعة من "المخرّبين" من الجيش الأذربيجاني أطلقوا النار في الصباح على سيارة شرطة تابعة للإدارة الانفصالية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنّ "ثلاثة من رجال الشرطة قتلوا"، موضحاً أنّ شخصاً آخر أصيب برصاصة في الصدر ونُقل إلى المستشفى.

من جهتها، نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية هذه الرواية، مؤكدة أنّ تبادلاً لإطلاق النار وقع بعد محاولة للسيطرة على مركبة كان يُشتبه في أنّها تنقل أسلحة من أرمينيا إلى مناطق في قره باغ تسيطر عليها باكو.

وقالت في وقت لاحق إن اثنين من عسكرييها "استشهدا".

وأوضح المصدر ذاته أنّ الحادث وقع على طريق تصل بلدة ليساغور (تورشو بالأذربيجانية) بستيباناكرت، عاصمة الانفصاليين الأرمينيين.

ووصفت وزارة الخارجية الأرمينية الإيضاحات الأذربيجانية بـ"السخيفة"، مشيرة إلى عدم تقديم أيّ دليل على نقل الأسلحة.

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