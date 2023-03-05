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«قناة السويس» تعمل على نقل سفينة حاويات عالقة

«قناة السويس» تعمل على نقل سفينة حاويات عالقة
5 مارس 2023 22:07

قالت الهيئة العامة لقناة السويس المصرية في بيان، اليوم الأحد، إن الهيئة دفعت بأربعة قاطرات للتعامل مع جنوح سفينة حاويات عالقة كانت متجهة إلى البرتغال بعد تعطلها في الممر المائي.

وأضافت الهيئة إن حركة المرور في الممر المائي الحيوي لم تتأثر.

وقال المتحدث باسم الهيئة في بيان إن السفينة التي تبحر تحت علم ليبيريا، كانت في طريقها من ماليزيا إلى البرتغال عندما علقت.

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المصدر: وكالات
سفينة
مصر
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