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خسائر وتداعيات زلزال تركيا

دمار في أعقاب الزلزال في أنطاكيا
5 مارس 2023 20:43

ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7,8 درجة مناطق شاسعة من تركيا وأجزاء من سوريا في 6 فبراير، ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص في البلدين.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها "أسوأ كارثة طبيعية" في المنطقة الأوروبية منذ قرن.

بعد شهر من الكارثة، تواجه تركيا مهمة شاقة تتمثل في إعادة بناء المدن المدمرة حيث طُمر عشرات الآلاف من الأشخاص، ويعيش كثر من الناجين في خيم أو حاويات.

- خسائر

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو السبت إن حصيلة الزلزال ارتفعت إلى 45,968 قتيلا، بالإضافة إلى 4267 من اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب الأهلية في بلادهم. ولقي آلاف آخرون حتفهم في سوريا.

ضرب الزلزال 11 محافظة تركية عند الساعة 04,17 بالتوقيت المحلي حين كان السكان نائمين في منازل غير مبنية للصمود أمام الهزات القوية.

وقال مسؤولون أتراك إن 214 ألف مبنى انهار عقب الزلزال وعدد كبير منها في هاتاي وكهرمان مرعش.

ما زالت فرق من العمال تعمل على إزالة الأنقاض في المدن التي ضربها الزلزال.

تضرّر حوالى 14 مليون شخص، أي سدس سكان البلاد، جراء الكارثة.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان إن 3,3 مليون شخص أجبروا حتى الآن على مغادرة منطقة الزلزال.

ويقيم حاليا أكثر من 1,4 مليون شخص في خيم وحوالى 46 ألفا في حاويات، فيما استقر الباقون في مهاجع ودور ضيافة، وفقا للأرقام الرسمية.

 

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المصدر: وكالات
زلزال
تركيا
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