الإثنين 6 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

اندلاع حريق في مخيم للاجئين في بنجلادش

أرشيفية
5 مارس 2023 17:38

أعلن المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادي بالاتحاد الدولي للصليب الأحمر عبر «تويتر» أن حريقا «هائلا» اندلع في مخيم كوكس بازار للاجئين في بنجلادش اليوم الأحد. 

أخبار ذات صلة
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق في مستودع وقود بإندونيسيا
خمسة قتلى بانفجار مصنع في بنجلادش
المصدر: وكالات
بنجلادش
حريق
آخر الأخبار
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
الإمارات
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
3 مارس 2023
ثنائي أجنبي جديد في ربع نهائي دوري السلة
الرياضي
ثنائي أجنبي جديد في ربع نهائي دوري السلة
اليوم 15:00
حاكم الشارقة
الإمارات
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن نقل وتعيين رئيس للجنة جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي ومجالس أولياء الأمور
اليوم 14:01
منتخبنا يحصد برونزيتين في «سكاي دايف أبوظبي»
الرياضي
منتخبنا يحصد برونزيتين في «سكاي دايف أبوظبي»
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©