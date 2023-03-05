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وزير الدفاع الأميركي يصل إلى الأردن
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن
5 مارس 2023 17:14
وصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى الأردن اليوم الأحد في مستهل جولة بالشرق الأوسط تشمل أيضا إسرائيل ومصر حيث قال مسؤولون إنه سيناقش تعزيز العلاقات الاستراتيجية.
وكتب أوستن على تويتر قبل مغادرته أنه سيلتقي كبار المسؤولين و"يؤكد مجددا التزام الولايات المتحدة تجاه الاستقرار الإقليمي وتعزيز المصالح المشتركة لحلفائنا وشركائنا".
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