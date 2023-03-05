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حاكم الفجيرة يلتقي وزير التجارة الخارجية في كوبا على هامش مؤتمر الدوحة

حاكم الفجيرة يلتقي وزير التجارة الخارجية في كوبا على هامش مؤتمر الدوحة
5 مارس 2023 16:59

التقى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.. معالي رودريغو مالميركا وزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي في جمهورية كوبا، وذلك على هامش مشاركة سموه في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالدول الأقل نمواً الذي بدأ أعماله اليوم في دولة قطر الشقيقة.

بحث الجانبان خلال اللقاء.. العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكوبا وسبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاقه بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الصديقين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة والتنموية.. إلى جانب مشاريع الطاقة المتجددة وغيرها من أوجه التعاون التي تدفع جهود تحقيق التنمية المستدامة في البلدين.

​​​​​​​ وتطرق اللقاء إلى أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالدول الأقل وأهمية حشد جهود المجتمع الدولي لدعم البلدان الأقل نمواً نحو تحقيق التنمية فيها إضافة إلى بناء شراكات جديدة وتقديم حلول مبتكرة لدعم هذه البلدان. حضر اللقاء.. معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد وسعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة.

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المصدر: وام
حاكم الفجيرة
كوبا
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