الجيش الروسي ما زال «يحاول» تطويق باخموت

تواصل القوات الروسية جهودها لتطويق مدينة باخموت التي تشكل رمزاً ومركز الحرب في شرق أوكرانيا، كما أعلن الجيش الأوكراني الذي أكد في الوقت نفسه أنه صد هجمات جديدة.
وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقريرها اليومي إنه تم صد «أكثر من 130 هجوماً روسيا» خلال الساعات الـ24 الماضية في عدد من قطاعات الجبهة، لا سيما في كوبيانسك وليمان وباخموت وأفديوفكا.
وأضافت أن «روسيا تواصل محاولاته لتطويق مدينة باخموت» من دون أن تضيف أي تفاصيل.
وأكد المتحدث باسم القيادة الشرقية في الجيش الأوكراني سيرغي تشيريفاتي لشبكة «سي إن إن»، السبت، أن القرى الواقعة شمال وغرب باخموت تعرضت للهجوم. وكان قد صرح في وقت سابق أن الوضع في باخموت «صعب لكنه تحت السيطرة».
ومعركة باخموت المدينة الصناعية غير المتفق على أهميتها الاستراتيجية، مستمرة منذ الصيف. وقد أصبحت المدينة رمزاً لأنها في قلب القتال بين الروس والأوكرانيين منذ أشهر.