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صدامات عنيفة في أثينا بعد حادث القطار

من صدامات عنيفة في أثينا
5 مارس 2023 16:10

اندلعت صدامات عنيفة، الأحد، بين الشرطة ومتظاهرين أمام البرلمان في أثينا، خلال تجمّع احتجاجي، بعد حادث القطار في اليونان الذي أودى بحياة 57 شخصاً مساء الثلاثاء.

وأضرم متظاهرون النار في حاويات نفايات وألقوا زجاجات مولوتوف، فيما ردّت الشرطة بإلقاء قنابل غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية في وسط العاصمة اليونانية، وفق مراسلي وكالة «فرانس برس».

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المصدر: وكالات
القطارات
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