السعودية : 12 ألف عامل لخدمة المعتمرين بالمسجد الحرام في شهر رمضان
أرشيفية
5 مارس 2023 14:59
رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية كادرها البشري ليصل إلى قرابة 12 ألف موظف وعامل للعناية بالمعتمرين خلال موسم رمضان المقبل .
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد أن الرئاسة حرصت على إتاحة أكثر من ثمانية آلاف فرصة تطوعية في الحرمين الشريفين، في أكثر من 10 مجالات تطوعية، وتحقيق أكثر من 200 الف ساعة تطوعية خلال شهر رمضان، ليكون بذلك التطوع في الحرمين الشريفين من أكثر البيئات التطوعية المنظمة في العالم.
ووفق الوكالة، حرصت الرئاسة على خدمة كبار السن وذوي الإعاقة من خلال تعزيز خدمة العربات وزيادة عددها لتصل إلى 10 آلاف عربة تعمل على مدار الساعة، ويمكن حجزها مسبقاً عبر تطبيق تنقل.
وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، دعا المعتمرين، امس السبت، إلى "العناية بالأمن والنظام وتنفيذ التعليمات من الجهات المعنية" ، مشددا على ضرورة "التزام المرأة بالحجاب والاحتشام وعدم مزاحمة الرجال".
وقال السديس، في بيان نشرامس بموقع الرئاسة الإلكتروني بمناسبة قرب شهر رمضان :"على المعتمرين والمصلين والزائرين استشعار قدسية المكان والزمان ومراعاة آدابهما وأهمية تعظيمهما، والعناية بالأمن والنظام وتنفيذ التوجيهات والتعليمات من الجهات المعنية".