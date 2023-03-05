بنجلاديش: قتلى وإصابة العشرات في انفجار بمبنى تجاري
رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ يتجمعون في موقع انفجار في بنجلاديش
5 مارس 2023 14:32
لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب العشرات، بعد أن تسبب انفجار في اندلاع حريق بمبنى تجاري في دكا عاصمة بنجلاديش، بحسب ما قالته الشرطة ومسؤولون في قطاع الصحة ورجال إطفاء، اليوم الاحد. وقال أحد أفراد الشرطة، ويدعى إكرام علي، إن الانفجار وقع في الصباح، بمبنى مكون من ثلاثة طوابق، ما أسفر عن إصابة 40 شخصا على الأقل، مضيفا أن هناك ثلاثة أشخاص منهم لفظوا أنفاسهم في المستشفى.
وأوضح الشرطي أن النيران اشتعلت على الفور بعد وقوع الانفجار في المبنى الذي كان يضم متاجر لبيع الملابس، وصالوناً لتصفيف الشعر، ومكتباً تابع لاحدى شركات التأمين. وانهار الجدار الأمامي للطابق الثالث من المبنى وسقط على الرصيف. ولم يتضح على الفور سبب وقوع الانفجار. وافترض رجال الإطفاء أن يكون السبب هو عطل في أحد مكيفات الهواء. ووقع الانفجار بعد أقل من 20 ساعة من مقتل ستة أشخاص آخرين في انفجار وقع بمصنع في مدينة تشاتوجرام الساحلية في جنوب شرق البلاد.