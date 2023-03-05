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الكويت.. تعيين أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء

الكويت.. تعيين أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء
5 مارس 2023 12:05

أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الأحد، تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وكان ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الاحمد الصباح أصدر أمرا أميريا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء في يناير الماضي.

 

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المصدر: رويترز
أحمد نواف الأحمد الصباح
مجلس الوزراء
الكويت
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