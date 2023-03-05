ارتفاع حصيلة ضحايا حريق في مستودع وقود بإندونيسيا

منظر جوي لمنطقة سكنية بعد اندلاع حريق في محطة تخزين وقود بيرتامينا في جاكرتا بإندونيسيا
5 مارس 2023 10:45
قال مسؤولون اليوم الأحد إن حصيلة ضحايا حادث اندلاع حريق في مستودع للوقود في العاصمة الإندونيسية ارتفعت إلى 19 قتيلا، في حين مازال هناك ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين.
وقد أصيب ما لا يقل عن 35 شخصا بحروق خطيرة نتيجة الحريق الذي وقع في المستودع، وذلك وفقا للبيانات في مركز للطوارئ تم تشكيله بعد وقوع الحادث. كما دمر الحريق الكبير منازل بالقرب من المستودع، الواقع في منطقة مكتظة بالسكان في نورث جاكرتا.
ومازال التحقيق جارياً بشأن سبب الانفجار، ولكن الشركة قالت إنه من المرجح أن يكون بسبب تسرب في خط أنابيب تم اكتشافه في وقت سابق.