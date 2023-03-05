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بريطانيا تكشف عن قانون جديد لوقف المهاجرين عبر القنال الإنجليزي

مهاجرون في زورق شراعي في القنال باتجاه الساحل الجنوبي لإنجلترا
5 مارس 2023 15:58

 ذكرت صحيفة صن اليوم الأحد أنه سيتم كشف النقاب يوم الثلاثاء عن قانون جديد للحد من المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا على متن مراكب صغيرة من أوروبا عبر القنال الإنجليزي.

وكانت الحكومة البريطانية قد وعدت بتكثيف الإجراءات للتصدي لهذه المشكلة بعد أن ارتفعت أعداد الذين يقومون بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى أكثر من 45 ألفا في العام الماضي.

وذكرت الصحيفة أن القانون الجديد المقترح سيعني الحكم بعدم قبول طلبات اللجوء التي يتقدم بها الذين يصلون على متن مراكب صغيرة وسيتم نقلهم إلى "دولة ثالثة آمنة" في أقرب وقت ممكن.

 

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المصدر: وكالات
القنال الإنجليزي
بريطانيا
المهاجرين
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