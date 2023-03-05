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الديموقراطية ماريان وليامسون تعلن ترشحها رسمياً لانتخابات الرئاسة الأميركية

الديموقراطية ماريان وليامسون خلال إعلان ترشحها رسمياً لانتخابات الرئاسة الأميركية في واشنطن
5 مارس 2023 09:47

أعلنت ماريان وليامسون مؤلفة الكتب الأكثر مبيعًا عن الروحانيات والرفاهية، ترشحها للانتخابات الرئاسية الأميركية في 2024 بعد أربع سنوات من إخفاقها في الاقتراع التمهيدي للحزب الديموقراطي.

ووليامسون (70 عامًا) التي توصف بأنها "راعية أوبرا وينفري" هي أول شخصية تعلن رسميا ترشحها للانتخابات في المعسكر الديموقراطي الذي ما زال ينتظر قرار الرئيس جو بايدن. وبايدن صرح أنه ينوي الترشح لولاية ثانية لكنه لم يعلن رسميا دخوله في الحملة الانتخابية.

وفي خطاب ألقته أمام أنصارها في واشنطن، قالت: "مهمتنا هي خلق رؤية للعدالة والمحبة قوية إلى درجة تسمح له بالتغلب على قوى الكراهية والظلم والخوف".

وبعد نشر كتابها "عودة إلى الحب"الذي لقي رواجا كبيرا في 1992، دُعيت ماريان وليامسون مرارا إلى برنامج أوبرا وينفري لتقديم نصائحها حول التنمية الشخصية.

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المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
واشنطن
جو بايدن
الانتخابات الرئاسية
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