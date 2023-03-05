الألمان يدلون بأصواتهم اليوم في الانتخابات البلدية
منظر عام من فرانكفورت
5 مارس 2023 09:38
تبدأ في وقت لاحق اليوم الأحد الانتخابات لاختيار عمدة جديد لمدينة فرانكفورت من بين 20 مرشحاً، حيث تمت دعوة أكثر من 509 ناخبين للتصويت.
ويخوض العمدة السابق أوفه بيكر الانتخابات كمرشح عن الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ، فيما يخوض الانتخابات رئيس قسم التخطيط، مايك جوزيف، عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وتخوض مانويلا روتمان الانتخابات مرشحة عن حزب الخضر الذي كان أقوى حزب في انتخابات المدينة الأخيرة. وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة المطلوبة في الجولة الأولى من التصويت، تجرى جولة الإعادة في 26 مارس.
وتأتي الانتخابات بعد أن اضطر العمدة السابق بيتر فيلدمان عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى التنحي من منصبه عبر تصويت في نوفمبر.
كما سيصوت السكان في ولاية راينلاند-بالاتينات اليوم الأحد، في انتخابات الإعادة لمنصب عمدة ماينز. ويحق لحوالي 162 ألف شخص التصويت.
يشار إلى أن المرشح الأوفر حظا في جولة الإعادة هو المرشح المستقل نينو هاس. والذي يخوض الانتخابات ضد منافسه من حزب الخضر كريستيان فيرينج.
وحصل هاس على نسبة 2ر40% من الأصوات في الجولة الأولى في فبراير الماضي، مقابل 5ر21% لصالح فيرينج. وجرت الانتخابات بعد انتقال العمدة الحالي مايكل إيبلينج (من الحزب الاشتراكي الديموقراطي) لقيادة وزارة الداخلية بالولاية.